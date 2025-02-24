Агент: Все знают, кто спонсирует «Зенит», поэтому просят нереально много денег

Петербургский клуб продолжает политику скупки футболистов за огромные суммы. Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, оценил стоимость трансфера Луиса Энрике в «Зенит».
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