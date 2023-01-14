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Кисида сообщил Байдену о желании Японии купить ракеты Tomahawk

Кисида сообщил Байдену о желании Японии купить ракеты Tomahawk

Японский премьер-министр Фумио Кисида в процессе встречи с главой Соединённых Штатов Америки Джозефом Байденом лично сообщил ему о намерении Токио купить американские крылатые ракеты Tomahawk в рамках мер по укреплению контратакующего потенциала.

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