Кисида сообщил Байдену о желании Японии купить ракеты Tomahawk

Японский премьер-министр Фумио Кисида в процессе встречи с главой Соединённых Штатов Америки Джозефом Байденом лично сообщил ему о намерении Токио купить американские крылатые ракеты Tomahawk в рамках мер по укреплению контратакующего потенциала.
Японский премьер-министр Фумио Кисида в процессе встречи с главой Соединённых Штатов Америки Джозефом Байденом лично сообщил ему о намерении Токио купить американские крылатые ракеты Tomahawk в рамках мер по укреплению контратакующего потенциала.
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