Cyber Group Finds Surveillance Backdoors In Routers Sold In US Authored by Arthur Zhang via The Epoch Times, Cybersecurity researchers have found surveillance backdoors in Chinese carrier routers made by Zbtlink and the same software in a different Zbtlink-made router sold through Amazon.
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