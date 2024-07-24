Харрис заявила о «неспособности» Трампа руководить страной

Милуоки, США, 24 июля, 2024, 09:18 — ИА Регнум. Вице-президент США Камала Харрис, которая намерена баллотироваться на пост главы государства от Демпартии, считает экс-президента США Дональда Трампа неспособным руководить страной в XXI веке.
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