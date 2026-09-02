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Ключевое соединение: в пригороде Барнаула отремонтируют жизненно важный мост

Ключевое соединение: в пригороде Барнаула отремонтируют жизненно важный мост

"Дорожный" комитет Барнаула запланировал капитальный ремонт моста в Борзовой Заимке. Информация опубликована в плане-графике ведомства на сайте госзакупок.

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