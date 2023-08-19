Военное обозрение

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«Leopard 1A5 намного маневреннее нашего Т-72»: солдаты ВСУ обучаются на немецких танках

«Leopard 1A5 намного маневреннее нашего Т-72»: солдаты ВСУ обучаются на немецких танках

Берлин одобрил поставку 178 танков Leopard 1A5 на Украину, приняв обязательство поставить из этого числа сто машин в ближайшее время.

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