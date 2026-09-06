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Ривалдо считает, что у Сафонова больше всех шансов получить «Золотой мяч» среди российских футболистов

Ривалдо считает, что у Сафонова больше всех шансов получить «Золотой мяч» среди российских футболистов

Чемпион мира в составе сборной Бразилии Ривалдо считает, что голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов ближе всех к завоеванию «Золотого мяча».

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