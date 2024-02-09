Как правильно выбрать 5-летний период работы, чтобы получать более высокую пенсию

Многие знают, что ПФР берет для расчета пенсии справку о заработке за 5-летний период. А вот как не прогадать, выбирая эти самые 5 лет? И когда есть смысл поспорить с ПФР по поводу своей «пятилетки»? В этом стоит разобраться, поскольку на кону — вопрос, какую пенсию вы будете получать в итоге.