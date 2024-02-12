Галактионов рассказал, как относится к слухам об отставке

Михаил Галактионов рассказал, что по сути не реагирует на слухи об отставке из «Локомотива». Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, как относился к слухам о возможной отставке, когда они появлялись.
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