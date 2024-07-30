Представлен Camon 30S Pro — первый смартфон с Helio G100 и первый Tecno с беспроводной зар...

Представлен Camon 30S Pro — первый смартфон с Helio G100 и первый Tecno с беспроводной зарядкойTecno объявила о пополнении семейства Camon 30 смартфоном Camon 30S Pro, который первым среди мобильных устройств компании получил поддержку беспроводной зарядки.