Представлен Camon 30S Pro — первый смартфон с Helio G100 и первый Tecno с беспроводной зар...

Представлен Camon 30S Pro — первый смартфон с Helio G100 и первый Tecno с беспроводной зарядкойTecno объявила о пополнении семейства Camon 30 смартфоном Camon 30S Pro, который первым среди мобильных устройств компании получил поддержку беспроводной зарядки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)