Кадыров показал на видео процесс укрепления российских позиций в ЛНР

Глава Чечни Кадыров показал процесс укрепления позиций российских военных в ЛНР Видео: Telegram-канал Kadyrov_95 Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров Глава Чечни Кадыров показал процесс укрепления позиций российских военных в ЛНР Видео: Telegram-канал Kadyrov_95 Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал на видео процесс укрепления позиций российских военных между населенными пунктами Белогоровка и Новодружевск в Луганской народной республике (ЛНР).