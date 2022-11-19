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Кадыров показал на видео процесс укрепления российских позиций в ЛНР

Кадыров показал на видео процесс укрепления российских позиций в ЛНР

  Глава Чечни Кадыров показал процесс укрепления позиций российских военных в ЛНР Видео: Telegram-канал Kadyrov_95 Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров  Глава Чечни Кадыров показал процесс укрепления позиций российских военных в ЛНР Видео: Telegram-канал Kadyrov_95 Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал на видео процесс укрепления позиций российских военных между населенными пунктами Белогоровка и Новодружевск в Луганской народной республике (ЛНР).

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