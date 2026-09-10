Трамп пообещал каждому американцу по пять тысяч долларов в случае победы республиканцев в Конгрессе

Президент США Дональд Трамп пообещал выплатить всем совершеннолетним американцам по пять тысяч долларов в случае, если если по итогам промежуточных выборов в стране республиканцы сохранят контроль над обеими палатами Конгресса по итогам ноябрьских выборов.
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