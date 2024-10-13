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РБК: выплаты иностранным исполнителям в РФ рекордно выросли до 37,8 млн рублей

РБК: выплаты иностранным исполнителям в РФ рекордно выросли до 37,8 млн рублей

Выплаты иностранным артистам в России в 2023 году рекордно выросли до 37,8 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС), которые проанализировал РБК.

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