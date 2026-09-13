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Ушаков выразил надежду на положительный итог урегулирования на Украине

Ушаков выразил надежду на положительный итог урегулирования на Украине

Россия рассчитывает на положительный итог урегулирования конфликта на Украине. Об этом 13 сентября сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, подчеркнув значимость дипломатических усилий для достижения стабильности в регионе.

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