В Ростовской области неизвестный грабитель обокрал несколько торговых павильонов за одну ночь

Забрав деньги из кассовых аппаратов, ночной воришка скрылся в неизвестном направлении.Ограбление нескольких торговых павильонов произошло накануне ночью в городе Волгодонск на улице 30 лет Победы в Ростовской области.
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