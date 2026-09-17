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Екатеринбургта җәмәгать эшлеклесе Рафаил Исхаков вафат булган

16 сентябрь көнне Урал федераль университетының журналистика факультеты укытучысы һәм җәмәгать эшлеклесе Рафаил Исхаковның вафат булган.

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