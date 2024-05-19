Полиция Словакии арестовала супругу обвиняемого в покушении на премьер-министра Роберта Фицо Юрая Цинтулы, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок.
«Вскрыта переписка»: военкор указал на украинский след в покушении на Фицо
Комментарии
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В
Валерий
Просмотр видеозаписи покушения на убийство обнаруживает неумелые действия охраны Фицо, либо инсценировку всей этой ситуации. 5 выстрелов 71 летнего пенсионера, да еще имеющего отношение к науке - это круто. Спецслужба Украины с очевидностью через жену и др. агентов, подготовила его к этому, используя в темную.
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12 час.
Роза ИксановаГабун
будет время, если ему дадут это время, подумать. придурок, за кого вписался?
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12 час.
АБ
Алексей Белоусов
Среди словаков наверняка множество несогласных с Цинтулой: дайте людям возможность поступить с ним, как он поступил с Робертом Фицо.
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11 час.
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