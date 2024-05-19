«Вскрыта переписка»: военкор указал на украинский след в покушении на Фицо

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Валерий

Просмотр видеозаписи покушения на убийство обнаруживает неумелые действия охраны Фицо, либо инсценировку всей этой ситуации. 5 выстрелов 71 летнего пенсионера, да еще имеющего отношение к науке - это круто. Спецслужба Украины с очевидностью через жену и др. агентов, подготовила его к этому, используя в темную.