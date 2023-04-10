Владельцы рассказали, почему все россиянам необходим новый GAC GS5

Представленный в 2018 году китайский автомобиль GAC GS5 добрался до России лишь спустя 2 года и продается здесь 4-х комплектациях, с бензиновым двигателем на 137 лошадиных сил, механической или автоматической КПП и исключительно с передним приводом.
Представленный в 2018 году китайский автомобиль GAC GS5 добрался до России лишь спустя 2 года и продается здесь 4-х комплектациях, с бензиновым двигателем на 137 лошадиных сил, механической или автоматической КПП и исключительно с передним приводом.
Свежие комментарии