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Владельцы рассказали, почему все россиянам необходим новый GAC GS5

Владельцы рассказали, почему все россиянам необходим новый GAC GS5

Представленный в 2018 году китайский автомобиль GAC GS5 добрался до России лишь спустя 2 года и продается здесь 4-х комплектациях, с бензиновым двигателем на 137 лошадиных сил, механической или автоматической КПП и исключительно с передним приводом.

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