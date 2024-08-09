Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Лев Сивохин
    Он вор и поэтому с ним надо поступать по закону. Отобрать все незаконно прихватизированное и посадить. И вообще хвати...Дерипаска нарушил...
  • brigadier21 Snytsarienko
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    Кто он такой, чтобы советы давать. Захватчик капиталов в России. Он чем помог СВО, пусть отчитается.Дерипаска нарушил...

Военные эвакуировали подбитую БМП Marder ВСУ с ЛБС

Военные эвакуировали подбитую БМП Marder ВСУ с ЛБС

Военнослужащие группировки войск «Днепр» ВС РФ эвакуировали подбитую немецкую боевую машину пехоты (БМП) Marder ВСУ с участка линии боевого соприкосновения (ЛБС) на Ореховском направлении в Запорожской области.

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