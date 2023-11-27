Белый дом: Байден и Нетаньяху обсудили ситуацию в Газе и поставки гумпомощи

Нина Бакалина

Зверства, которые творил Израиль с заключёнными палестинцами до войны, трудно описать словами без содрогания, они выпускают людей ставших полностью инвалидами, лишивших их разума, без части носа, державших по 10 лет и более в клетках, издевались над палестинцами хуже зверей. Этим должны заняться органы правосудия. Израиль это государство- террорист, садист, устроивший гитлеровский концлагерь над пленными. Государствам нужно помочь палестинцам оформить материалы о всех зверствах Израиля прошлого и настоящего для суда в ГААГЕ.