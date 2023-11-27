Президент Соединенных Штатов Джо Байден премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили текущую ситуацию в секторе Газа.
Белый дом: Байден и Нетаньяху обсудили ситуацию в Газе и поставки гумпомощи
Комментарии
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Нина Бакалина
Зверства, которые творил Израиль с заключёнными палестинцами до войны, трудно описать словами без содрогания, они выпускают людей ставших полностью инвалидами, лишивших их разума, без части носа, державших по 10 лет и более в клетках, издевались над палестинцами хуже зверей. Этим должны заняться органы правосудия. Израиль это государство- террорист, садист, устроивший гитлеровский концлагерь над пленными. Государствам нужно помочь палестинцам оформить материалы о всех зверствах Израиля прошлого и настоящего для суда в ГААГЕ.
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11 час.
Владимир БВН
Увы, сионизм - древнейший нацизм с многотысячелетней историей! Это надо понимать и об этом надо везде и всегда говорить. Но это же государственная идеология Израиля!
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11 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
СНАЧАЛА УБИЛИ ,,,РАЗГРОМИЛИ...А теперь о ГУМПОМОЩИ ЗАТЯВКАЛИ?????
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11 час.
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