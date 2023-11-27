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Белый дом: Байден и Нетаньяху обсудили ситуацию в Газе и поставки гумпомощи

Белый дом: Байден и Нетаньяху обсудили ситуацию в Газе и поставки гумпомощи

Президент Соединенных Штатов Джо Байден премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили текущую ситуацию в секторе Газа.

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Комментарии
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Нина Бакалина
Зверства,  которые  творил  Израиль  с  заключёнными  палестинцами  до  войны,  трудно  описать  словами  без  содрогания,  они  выпускают  людей   ставших  полностью  инвалидами,  лишивших  их  разума,  без  части  носа,  державших  по  10  лет  и  более  в  клетках,   издевались  над  палестинцами    хуже  зверей.  Этим  должны  заняться  органы  правосудия.  Израиль  это  государство-  террорист,  садист,  устроивший  гитлеровский  концлагерь  над  пленными.  Государствам  нужно  помочь  палестинцам  оформить   материалы   о  всех  зверствах   Израиля  прошлого  и  настоящего   для  суда  в  ГААГЕ.
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11 час.
Владимир БВН
Увы, сионизм - древнейший нацизм с многотысячелетней историей! Это надо понимать и об этом надо везде и всегда говорить. Но это же государственная идеология Израиля!
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11 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
СНАЧАЛА УБИЛИ ,,,РАЗГРОМИЛИ...А теперь о ГУМПОМОЩИ  ЗАТЯВКАЛИ?????
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11 час.

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