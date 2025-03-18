Работодателям разъяснили правила найма детей с 14 до 18 лет

Работодатели получат право привлекать детей от 14 до 18 лет к работе в выходные и на каникулах. Об этом говорится в поправках ко второму чтению, которые планирует поддержать профильный комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии