Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Работодателям разъяснили правила найма детей с 14 до 18 лет

Работодателям разъяснили правила найма детей с 14 до 18 лет

Работодатели получат право привлекать детей от 14 до 18 лет к работе в выходные и на каникулах. Об этом говорится в поправках ко второму чтению, которые планирует поддержать профильный комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов.

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