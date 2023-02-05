5 февраля 2023 года: расписание спортивных трансляций. «Тоттенхэм» против «Ман Сити», «Барселона» против «Севильи»

«Плеймейкер» представляет расписание матчей и соревнований, запланированных на 5 февраля 2023 года. Футбол АПЛ 17:00 (мск) Ноттингем Форест — Лидс 19:30 (мск) Тоттенхэм — Манчестер Сити Ла Лига 16:00 (мск) Мальорка — Реал 18:15 (мск) Жирона — Валенсия 20:30 (мск) Реал Сосьедад — Вальядолид 23:00 (мск) Барселона — Севилья Серия А 14:30 (мск) Специя — Наполи 17:00 (мск) Торино — Удинезе 20:00 (мск) Фиорентина — Болонья 22:45 (мск) Интер — Милан Бундеслига 17:30 (мск) Штутгарт — Вердер 19:30 (мск) Вольфсбург — Бавария Лига 1 15:00 (мск) Клермон — Монако 17:00 (мск) Лорьян — Анже 17:00 (мск) Страсбур — Монпелье 17:00 (мск) Аяччо — Нант 17:00 (мск) Осер — Реймс 19:05 (мск) Брест — Ланс 22:45 (мск) Марсель — Ницца Хоккей КХЛ.
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