В Казахстане ребёнка избили за то, что он разговаривал по-русски: Сколько ещё Россия будет кормить и всячески помогать тем, кто ненавидит россиян? В Казахстане избили 15-летнего подростка только за то, что он говорил по-русски.
В Казахстане ребёнка избили за то, что он разговаривал по-русски
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Полищук
настоящий умный казах так не сделает-это макаки
Ответить
4 н.
Татьяна Мироненко
Может, стравливают нас?
Ответить
4 н.
Ксюша Кирьязис
Ущербные, убогие твари, осознающие свою второсортность вымещают злобу на детях и животных. И я наблюдаю это не одно десятилетие... Ташкент
Ответить
4 н.
Свежие комментарии