Ямское поле
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Ямское поле

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В «Сколкове» построят один из крупнейших медицинских колледжей Москвы

Сергей Собянин рассказал о строительстве в «Сколкове» нового медицинского колледжа. Современный технологичный комплекс площадью 55 тысяч квадратных метров станет одним из крупнейших в Москве и сможет принять более пяти тысяч студентов.

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