В «Сколкове» построят один из крупнейших медицинских колледжей Москвы

Сергей Собянин рассказал о строительстве в «Сколкове» нового медицинского колледжа. Современный технологичный комплекс площадью 55 тысяч квадратных метров станет одним из крупнейших в Москве и сможет принять более пяти тысяч студентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии