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Очередная новинка добралась до серии - колёсная САУ "Мальва" засветилась на передовой.

Очередная новинка добралась до серии - колёсная САУ "Мальва" засветилась на передовой.

Сегодня 2,8K прочитали В Сети идёт активное обсуждение появившейся в кадре беспилотника новейшей "Мальвы", ставшей первой полноценной колёсной САУ, применяемой ВС РФ.

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