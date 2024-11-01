Трамп заявил, что в случае его победы Маск получит важную роль в администрации

Бывший американский президент, кандидат на должность главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп сказал, что в случае его победы на предстоящих выборах бизнесмен Илон Маск и политик Роберт Кеннеди-младший получат важные роли в администрации Соединенных Штатов.