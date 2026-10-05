"Я бы подошла на роль первой леди Америки?" – Трамп предлагал принцессе Диане выйти за него замуж

Миллиардер Дональд Трамп ухаживал за Принцессой Дианой после её развода с Чарльзом.Развод с наследником британского престола сделал принцессу Диану завидной невестой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Трамп проиграл - ...
- "Переехали, а тут...
- В Мытищах подрост...
Загрузка комментариев…