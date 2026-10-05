Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 635 подписчиков

"Я бы подошла на роль первой леди Америки?" – Трамп предлагал принцессе Диане выйти за него замуж

"Я бы подошла на роль первой леди Америки?" – Трамп предлагал принцессе Диане выйти за него замуж

Миллиардер Дональд Трамп ухаживал за Принцессой Дианой после её развода с Чарльзом.Развод с наследником британского престола сделал принцессу Диану завидной невестой.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Загрузка комментариев…