Китай начал развёртывать первую коммерческую группировку спутников для поиска космического мусора

Созвездие Gande должно включать 120 аппаратов с ИИ для круглосуточного отслеживания объектов на разных орбитах и полного развёртывания к 2030 годуКитай начал развёртывание первой коммерческой спутниковой группировки, предназначенной для мониторинга космического мусора.
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