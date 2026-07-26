Китай начал развёртывать первую коммерческую группировку спутников для поиска космического мусора

Созвездие Gande должно включать 120 аппаратов с ИИ для круглосуточного отслеживания объектов на разных орбитах и полного развёртывания к 2030 годуКитай начал развёртывание первой коммерческой спутниковой группировки, предназначенной для мониторинга космического мусора.