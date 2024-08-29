Турецкое озеро Салда включили в ТОП-100 важнейших геологических объектов мира

В Турции популярное у туристов озеро Салда включили в список Всемирного геологического наследия. На 37-м Всемирном геологическом конгрессе, проходившем в Пусане (Южная Корея), озеро Салда, находящееся в районе Ешилова провинции Бурдур, было включено в ТОП-100 самых важных геологических объектов мира.