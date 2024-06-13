Собянин рассказал, как преобразится парк «Москворецкий»

У западного входа в парк обустроят зону с качелями В рамках благоустройства территории природно-исторического парка «Москворецкий» в единую прогулочную зону объединят набережную Москвы-реки от МКАД до Строгинского моста, а также наиболее востребованные пространства Большого и Малого Строгинских затонов.