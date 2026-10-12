14-летняя девочка из Тверской области сбежала из дома ради любви: что известно о трагикомедии с цыганской семьёй

В городе Нелидово Тверской области развернулась настоящая драма с романтическим поворотом: 14-летняя девочка из цыганской семьи сбежала из дома, чтобы выйти замуж за парня, который живет не в регионе.
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Автор ты чем написал? Девочке 14 лет, мальчику 13 лет и он старше. Учи математику.