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Вик Уайлд: «В этом году не буду полностью отдаваться сноуборду. Назовем это перерывом в карьере»

Российский сноубордист Вик Уайлд поделился ближайшими планами. «В этом году я не буду полностью отдаваться сноуборду.

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