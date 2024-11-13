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Новости Омска

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Омский регоператор «Магнит» судится с РЭК за 572 миллиона межтарифной разницы

Омский регоператор «Магнит» судится с РЭК за 572 миллиона межтарифной разницы. Компания требует возместить разницу, возникшую из-за применения льготных тарифов для населения за 1 квартал 2024 года.

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