Омский регоператор «Магнит» судится с РЭК за 572 миллиона межтарифной разницы. Компания требует возместить разницу, возникшую из-за применения льготных тарифов для населения за 1 квартал 2024 года.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Омский регоператор «Магнит» судится с РЭК за 572 миллиона межтарифной разницы. Компания требует возместить разницу, возникшую из-за применения льготных тарифов для населения за 1 квартал 2024 года.