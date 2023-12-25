Значение старинных примет в праздник 26 декабря 2023 года, строгие запреты дня Марина Онегина26 декабря 2023 года в православном календаре отмечается памятный день нескольких христианских мучеников: Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста, которые отдали свои жизни за веру.