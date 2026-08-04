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Ряд членов КОНКАКАФ может отозвать письма в поддержку Инфантино. Федерация США недовольна президентом ФИФА из-за скандала с дисквалификацией Балогуна на ЧМ (The Guardian)

Ряд членов КОНКАКАФ рассматривает возможность отозвать поддержку Джанни Инфантино на выборах президента ФИФА .

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