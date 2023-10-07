Путин и Пашинян обсудили ситуацию после выхода армян из Нагорного Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Лидеры обсудили ситуацию, сложившуюся после выхода армянского населения из Нагорного Карабаха, ряд вопросов двусторонней повестки дня.
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