Генеральный директор «Смолкассы» похитил у учреждений культуры более 7,6 млн рублей

Его взяли под стражу в зале суда Во вторник, 25 марта, Ленинский районный суд приговорил бывшего гендиректора ООО «Смолкасса» к пяти годам лишения свободы со штрафом в размере 700 тысяч рублей - наказание, согласно статье 73 УК РФ, посчитали условным с испытательным сроком в пять лет.