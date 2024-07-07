Министерство несмотрибельного фуфла...

ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Не знаю, был ли это вброс, тем более. что сегодня уже вовсю раскручивается опровержение министерства просвещения, но когда вчера я увидела новость о том, что вышеназванное министерство предложило сделать около тридцати ремейков классических советских фильмов, якобы для улучшения воспитательно-патриотической работы среди детей и молодёжи, я просто глазам своим не поверила.