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Закон и Порядок

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  • Людмила Феденюк
    У БАТЬКИ есть чему поучиться!Да и чиновники держаться за свои места.Нет мигрантов, во...
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Министерство несмотрибельного фуфла...

Министерство несмотрибельного фуфла...

ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Не знаю, был ли это вброс, тем более. что сегодня уже вовсю раскручивается опровержение министерства просвещения, но когда вчера я увидела новость о том, что вышеназванное министерство предложило сделать около тридцати ремейков классических советских фильмов, якобы для улучшения воспитательно-патриотической работы среди детей и молодёжи, я просто глазам своим не поверила.

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