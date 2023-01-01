Украинские войска за сутки нанесли удары по пяти населенным пунктам в ДНР

Подразделения ВСУ за прошедшие сутки 67 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Подразделения ВСУ за прошедшие сутки 67 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
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