Анна Семенович собралась замуж за своего любовника

Певица Анна Семенович сообщила, что определится с датой свадьбы лишь после отдыха. Исполнительница планирует выйти замуж за немецкого предпринимателя Дениса Шреера, который, по её словам, собирается сделать ей предложение после завершения развода с супругой.
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