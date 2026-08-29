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Журнал «Профиль»

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Российские военные за ночь уничтожили 313 украинских беспилотников

Беспилотники были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном, Азовским и Чёрным морями, сообщило Минобороны РФ в субботу, 29 августа 2026 года.

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