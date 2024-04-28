Мы делили апельсин, много наших полегло...

У Си тяжелая ситупция. Проамериканское лобби требует от него прогнуться, чтобы они не потеряли доходы при ссоре с США, Типа, худой мир лучше доброй ссоры.

Олег Орлов

Китай, благодаря таким деятелям как Си, Дэн Сяо Пин стал тем , о чего отвернулся Горбачев... А ещё этот кадр давал советы Дэну в непростые для Китая времена, кто помнит, в Китае тоже волнения были, и события на площади Тэнь Янь мень... но китайские товарищи не позволили загнать Китай в то болота, в какое загнал Горбачев...