ОЛЕГ ЛАВРОВ (ГОСУДАРСТВЕННИК) Добрый день, Империя. Извиняюсь за качество заглавного снимка, но он весьма показателен.
Мы делили апельсин, много наших полегло...
Комментарии
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Natalija Osminina
У Си тяжелая ситупция. Проамериканское лобби требует от него прогнуться, чтобы они не потеряли доходы при ссоре с США, Типа, худой мир лучше доброй ссоры.
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23 час.
Олег Орлов
Китай, благодаря таким деятелям как Си, Дэн Сяо Пин стал тем , о чего отвернулся Горбачев... А ещё этот кадр давал советы Дэну в непростые для Китая времена, кто помнит, в Китае тоже волнения были, и события на площади Тэнь Янь мень... но китайские товарищи не позволили загнать Китай в то болота, в какое загнал Горбачев...
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18 час.
Natalija Osminina
Да неи... Китай стал таким, как есть, исключительно благодаря США, которые решили противопоставить его СССР.
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18 час.
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