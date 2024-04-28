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  • Natalija Osminina
    Зато я знаю большой секрет-где Литва, Латвия и Эстония берут свет))Удивительный чело...
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    у КАЖДГО СВОЁ МНЕНИЕ ПО ПОВОДУ этого высказывания. Я думаю, в данном случае он прав, едко да метко. Спасибо президент...Удивительный чело...
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Мы делили апельсин, много наших полегло...

Мы делили апельсин, много наших полегло...

ОЛЕГ  ЛАВРОВ (ГОСУДАРСТВЕННИК) Добрый день, Империя. Извиняюсь за качество заглавного снимка, но он весьма показателен.

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Комментарии
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Natalija Osminina
У Си тяжелая ситупция. Проамериканское лобби требует от него прогнуться, чтобы они не потеряли доходы при ссоре с США, Типа, худой мир лучше доброй ссоры.
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23 час.
Олег Орлов
Китай, благодаря таким деятелям как Си, Дэн Сяо Пин стал тем , о чего отвернулся Горбачев... А ещё этот кадр давал советы Дэну в непростые для Китая времена, кто помнит, в Китае тоже волнения были, и события на площади Тэнь Янь мень... но китайские товарищи не позволили загнать Китай в то болота, в какое загнал Горбачев...
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18 час.
Natalija Osminina
Да неи... Китай стал таким, как есть, исключительно благодаря США, которые решили противопоставить его СССР.
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18 час.

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