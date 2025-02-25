Юрий Ильинов

«Поддержка демократии провалилась»: Рада не поддержала продление президентских полномочий Зеленского Верховная рада Украины не поддержала продление президентских полномочий Владимира Зеленского. На заседании, где присутствовали и представители Еврокомиссии, соответствующее постановление было провалено. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский нардеп Ярослав Железняк. Заявление Верховной рады о поддержке демократии на Украине провалилось - написал он. Он уточнил, что до 226 голосов, необходимых для утверждения резолюции, не хватило всего восьми. Парламент подчеркивает, что Владимир Зеленский должен выполнять свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины - такая формулировка была выдвинута на голосование. Срок полномочий Зеленского на президентской должности закончился почти год назад – 20 мая 2024 года. Об этом обстоятельстве неоднократно упоминал президент России Владимир Путин. По его мнению, такая ситуация может быть препятствием для реализации каких-либо российско-украинских договоренностей, если подписантом будет Зеленский. Поэтому важно разобраться, кто из должностных лиц Украины мог бы подписывать документы от имени киевских властей. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что уровень поддержки Зеленского гражданами Украины составляет всего лишь четыре процента. Поэтому, считает американский лидер, его нужно срочно переизбирать. В противном случае для киевских властей не найдется места на переговорах о мирном урегулировании.