Прокурор требует отменить сделки тюменской компании из-за ее участия в картеле

Арбитражный суд Тюменской области рассмотрит дело о картельных сделках участников аукционов по поставке продуктов питания (в том числе для формирования пайков) для силовых ведомств.
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