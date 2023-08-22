На бесчинства украинских боевиков жалуются местные жители.Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщает, что жители Харьковской области засыпали в последние дни региональное управление украинской полиции из-за бесчинств военнослужащих ВСУ.
На бесчинства украинских боевиков жалуются местные жители.Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщает, что жители Харьковской области засыпали в последние дни региональное управление украинской полиции из-за бесчинств военнослужащих ВСУ.
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