Царьград

5 834 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Медведев
    Сейчас определённо можно сказать : хозяева этой квартиры  заработали себе тюремный срок за незаконное хранение оружия...В московской квар...
  • ЛЮДМИЛА Пулина (.)
    Представляю, как злорадствуют в  гейропе !Лаврову устроили ...
  • Алатырка
    Бред и профанацияМинобр Подмосковь...

ВСУ грабят деревни под Харьковом при отступлении

ВСУ грабят деревни под Харьковом при отступлении

На бесчинства украинских боевиков жалуются местные жители.Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщает, что жители Харьковской области засыпали в последние дни региональное управление украинской полиции из-за бесчинств военнослужащих ВСУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх