Россиянам подсказали, что может помочь в защите от вредителей на клумбе

Садовод Андрей Туманов в беседе с 360.ru заявил, что некоторые цветы могут не только дарить аромат и красоту на клумбе, но они также способны отпугивать вредителей, и такими цветами, в частности, могут быть бархатцы.
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