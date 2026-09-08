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Россиянам подсказали, что может помочь в защите от вредителей на клумбе

Россиянам подсказали, что может помочь в защите от вредителей на клумбе

Садовод Андрей Туманов в беседе с 360.ru заявил, что некоторые цветы могут не только дарить аромат и красоту на клумбе, но они также способны отпугивать вредителей, и такими цветами, в частности, могут быть бархатцы.

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