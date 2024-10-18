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NHK: МО Японии пообещало дополнительные поставки Украине техники Сил самообороны

NHK: МО Японии пообещало дополнительные поставки Украине техники Сил самообороны

Министр обороны Японии Гэн Накатани, принявший участие во встрече глав оборонных ведомств НАТО, встретился с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и пообещал ему дополнительные поставки Киеву транспортных средств Сил самообороны.

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