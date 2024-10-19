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Мода и Шоу-бизнес

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Анджелина Джоли подогрела слухи о романе с британским рэпером

Анджелина Джоли подогрела слухи о романе с британским рэпером

Анджелина Джоли продолжает «случайно» появляться на одних мероприятиях с рэп-исполнителем Акалой. Британец уже много лет состоит в отношениях со своей коллегой Шанель Ньюман, но для Джоли это явно не помеха: недавно появились слухи, что кинозвезда нацелена разрушить эту семью точно так же, как поступила когда-то с Брэдом Питтом и Дженнифер Энистон.

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