Трушечкин и Богданов прокомментируют матч «Зенит» – «Динамо» в 4-м туре РПЛ, Нагучев и Дурасов – игру «Краснодара» и ЦСКА

9 августа «Пари НН» – «Химки» – Дмитрий Жичкин, Александр Быков; «Ростов» – «Рубин» – Александр Неценко; 10 августа «Локомотив» – «Динамо» Махачкала – Дмитрий Шнякин, Михаил Меламед; «Оренбург» – «Акрон» – Артем Шмельков, Дмитрий Белов; «Зенит» – «Динамо» – Роман Трушечкин, Павел Богданов; «Краснодар» – ЦСКА – Роман Нагучев, Сергей Дурасов; 11 августа «Крылья Советов» – «Факел» – Александр Аксенов, Петр Коптев; «Спартак» – «Ахмат» – Константин Генич, Александр Пойда.
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