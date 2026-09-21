Вызовы и внешние угрозы, рекордная явка, предварительные итоги партий: заявления главы ЦИК Памфиловой о выборах

На выборах в Госдуму проголосовали более 62,6 млн россиян. Окончательное подведение итогов состоится 25 сентября, когда комиссии рассмотрят все жалобы и обращения, сообщила председатель Центризбиркома (ЦИК) РФ Элла Памфилова на брифинге в понедельник, 21 сентября 2026 года.