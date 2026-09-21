Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

14 021 подписчик

Вызовы и внешние угрозы, рекордная явка, предварительные итоги партий: заявления главы ЦИК Памфиловой о выборах

Вызовы и внешние угрозы, рекордная явка, предварительные итоги партий: заявления главы ЦИК Памфиловой о выборах

На выборах в Госдуму проголосовали более 62,6 млн россиян. Окончательное подведение итогов состоится 25 сентября, когда комиссии рассмотрят все жалобы и обращения, сообщила председатель Центризбиркома (ЦИК) РФ Элла Памфилова на брифинге в понедельник, 21 сентября 2026 года.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым